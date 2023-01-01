Bakan Ersoy: Yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız olamaz

Bakan Ersoy çeşitli ülkelerden gelip Türkiye’de okul hayatlarını tamamlayan mezunlar ile sürekli irtibatta olduklarını belirterek, “Okul sıralarından başlayıp mezuniyet sonrasında atıldığınızın yeni hayat mücadeleniz boyunca, elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam ettik, ediyoruz. Bu çatı altında buluşmamıza vesile olan Türkiye Mezunları Forumu ve Türkiye Mezun Ödülleri’nden tutunuzda Akademik Teşvik Programı, Potansiyel Mezun Çalışmaları ve Türkiye Mezunları Proje Destek Programına kadar hedeflerinize ulaşmanız, yolunuzu çizmeniz ve belirlediğiniz yönde yürüyebilmeniz için imkânlar sunduk. Kurduğumuz bağları, güven ve birliktelik duygularını devamlı kılmak adına daima takipte ve irtibatta olduk. Türkiye Mezunları Akademisi, Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programları ile Türkiye Mezunu İş İnsanları - Türk İş Dünyası Buluşmaları gibi uygulama ve etkinlikleri bu doğrultuda düzenledik ve düzenlemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Ersoy yetişmiş bir insandan daha büyük bir kazancın olamayacağını belirterek, “Fikri ya da fiili üretimde devamlılık ve gelişmenin kilidini, kendinden sonra gelecek nesilleri yetiştiren insanlar açmıştır ve açmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yetişmiş bir insandan daha değerli bir varlığınız, bir kazancınız olamaz. Kendi hayatının kontrolünü eline almasını sağlamakla bir insanın; ülkesi ve milleti için çalışacak bir insanı yetiştirmekle de coğrafyanın yarınlarını değiştirebilirsiniz. En güzeli de bu değişimin o insanların, o ülkenin vatandaşlarının özgür iradesinin sonucu olmasıdır. İşte eğitim bunu mümkün kılan güçtür. Özgürlük budur, eşitlik budur ve adil bir dünya bu temel üzerinde yükselir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ’Dünya Beşten Büyüktür’ söylemiyle vicdanın ve adil bir dünyanın sesi olmuştur. İnsanı, çocukları ve gençleri her şeyin üstünde tutmuş; mücadele hayatını her şeyden önce onlara adamış, onlar için vakfetmiştir. Bugün de himayelerinde bu güzel birlikteliği gerçekleştirmiş olduk. Zat-ı alilerine şahsım ve bütün Türkiye mezunlarımız adına şükranlarımı arz ediyorum. YTB Başkanımız Abdullah Eren’in şahsında bütün mesai arkadaşlarıma, kurum ve kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticilerine, bugün bu foruma katılım gösteren Türkiye mezunlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.