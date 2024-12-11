Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ile bir telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı bildirildi.
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