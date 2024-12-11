Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Suriye'yi görüştü

Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Suriye'yi görüştü

16:1211/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ile bir telefonda görüştü.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı bildirildi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Azerbaycan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosunu yayımladı