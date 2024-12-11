Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ile bir telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı bildirildi.