Bakan Fidan DATÜB Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Temas Grubu'nun 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'de düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek. Toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı bir ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konuları görüşülecek. Toplantı marjında, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanları ve toplantıya katılacak diğer temsilcilerin, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. İspanya'nın bu konuda İslam ülkeleriyle tarihi bağları kadar, iki devletli çözümün uygulamaya geçişinde mihenk taşlarından biri olarak görülen Madrid Konferansı'na 1991 yılında ev sahipliği yapmış olması ve 13 Eylül tarihinin 1993 yılında Filistin ve İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü teşkil etmesi de bu toplantı çerçevesinde önem taşıyor.