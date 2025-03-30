Bakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bayramın, tüm kalplere mutluluk, evlere bereket, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Fidan,
"Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramın tüm gönüllere sevinç, hanelere bereket, bölgemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."
ifadelerini kullandı.
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