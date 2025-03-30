Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Bakan Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:0130/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bayramın, tüm kalplere mutluluk, evlere bereket, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Fidan,
"Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramın tüm gönüllere sevinç, hanelere bereket, bölgemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."
ifadelerini kullandı.






#Hakan Fidan
#Ramazan
#Bayram

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye promosyon kampanyası açıklandı: En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi?