Bakan Göktaş Hatay'da: 14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapılacak TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Göktaş, çocuklar için mutlu, güvenli bir gelecek inşa etmek adına bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşadığını söyledi.
Bu yıl asrın felaketini yaşadıklarını anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:
Çocuklar Güvende ekipleri ve Öksüz Yetim Hizmet birimleriyle bugüne kadar 4 bin 75 çocuğu ziyaret ettiklerini belirten Göktaş, çocuklara ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmetleri sunduklarının altını çizdi.
Bugüne kadar temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmaları artık sosyal kalkınma adımlarıyla güncellediklerini anlatan Göktaş, "Deprem bölgesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla sosyal, akademik, sanatsal ve sportif aktivitelere katılmalarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.
"14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz"
Göktaş, çocuklara yönelik bakım hizmetlerinde ailelerin sağladığı huzur ve güven ortamına öncelik verdiklerini dile getirdi.
Bu sebeple 2002 yılından bugüne kadar aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk sayısının yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseldiğini ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesinde yıkılan binaların hızla yapım sözünü verdiğini hatırlatan Göktaş, yeni çalışmalarla bu sözü de yerine getirdiklerini aktardı.
Hatay ile Adıyaman'da da inşasına başlayacakları bu yapılar için güçlü işbirlikleriyle hareket ettiklerini kaydeden Göktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.
Bugün temellerini attıkları çocuk evleri sitelerinde büyüyüp yetişen çocukların da Hatay'ın, Adıyaman'ın ve ülkenin yön veren çok özel işlerine imza atacaklarına inandığını vurgulayan Göktaş, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve kız çocukları yarının şefkatli yetişkinleri, geleceğin avukatları, mühendisleri ve doktorları. Bugün temelini atmakta olduğumuz çocuk evleri sitelerimizi, ülkemizdeki tüm kız çocuklarına armağan ediyorum." ifadesini kullandı.
"80 yetimimizi burada barındırmış olacağız"
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ise emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Hükümetin, devletin bütün birimlerinin, bu projede büyük emek sarf ettiğinin altını çizen Bozdoğan, "Bu projenin, örnek bir proje olacağını umut ediyoruz. İnşallah daha güzel projeleri de ileriki yıllarda gerçekleştirmeye çalışırız" dedi.
Toplam 15 bin 500 çalışana sahip bir kuruluş olduklarını ve yaklaşık 20'ye yakın da şirketlerinin bulunduğunu belirten Bozdoğan, bütün arkadaşlarının bu projeyi desteklediğini anlattı.
Proje hakkında bilgi veren Bozdoğan, şunları kaydetti: