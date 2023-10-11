Bakan Göktaş Hatay'da: 14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz

"Koruyucu aile hizmetlerimizin kapsamının genişlemesinde Saygıdeğer Hanımefendinin himayesinde sürdürdüğümüz ve gerçekleştirilen Gönül Elçileri Projesi'nin de çok önemli katkıları var. Proje çok yönlü programlarıyla koruyucu aile olma yolunda halkımızı bilgilendirdi ve teşvik etti. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle sizlere Sayın Hanımefendinin selamlarını iletmek istedim. Kendilerinin de dile getirdiği gibi çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bireyler, kendileriyle barışık, vatanlarını seven insanlar olarak hayata atılmaları, bizim en büyük hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda hizmet modellerimizi sürekli güncelliyoruz. Şu an çocuk evlerinde ve çocuk evleri sitelerinde toplam 14 bin 364 çocuğumuza ev sıcaklığında bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün de çocuklarımızın huzur ve güven içinde büyüyüp yetişebilecekleri, Hatay'da 80, Adıyaman'da ise 50 çocuğumuza bakım hizmeti sunacak 2 yeni çocuk evleri sitesinin temel atma töreni için bir araya geldik."