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Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret

Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret

23:423/04/2025, Perşembe
AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki ilk kuşak Türklerden Çelik ve Umar ailelerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin'de ilk kuşak Türklerden Çelik ve Umar ailelerine misafir olduklarını, bu iki aileyle kuşaklar arası iletişim ve aile yapısındaki dönüşümler üzerine sohbet ettiklerini kaydetti.

Göktaş, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımız, Türk kültürünü ve aile yapısını, merkezindeki sevgi, saygı ve güven duygusunu koruyarak dünyaya açıyor ve geleceğe taşıyor. Aile Yılı kapsamında aile diplomasisi odaklı yurt dışı faaliyetlerimize devam ederken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla olan bağlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#Berlin
#Çelik ve Umar aileleri
#ziyaret

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