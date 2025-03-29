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ABD'de gözaltına alınmıştı: Bakan Göktaş'tan Rümeysa Öztürk'ün babasına telefon

ABD'de gözaltına alınmıştı: Bakan Göktaş'tan Rümeysa Öztürk'ün babasına telefon

10:2629/03/2025, Cumartesi
IHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün babası ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Göktaş, ABD'de doktora eğitimi gören ve 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk'ü aradı.

Soykırıma ses çıkardığı için tutuklanmıştı

Görüşmede Bakan Göktaş'ın, Öztürk'ün, Filistin'deki soykırıma karşı sesini yükselttiği için gözaltına alınması, eğitim hakkı ve özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Bakan Göktaş'ın, Türkiye olarak konunun yakından takipçisi olduklarını aktardığı görüşmede baba Öztürk'ün de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.


#Rümeysa Öztürk
#ABD
#Gazze
#Filistin
#Soykırım

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