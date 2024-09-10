|
Gündem

Bakan Göktaş'tan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

12:29 - 10/09/2024 Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik soru üzerine, küçük kızın acısının herkesi derinden yaraladığını, tarifsiz bir acı yaşandığını belirten Göktaş, Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat konunun takipçisi olduğuna işaret eden Göktaş, Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız." diye konuştu.

Bir çocuğa zarar vermeyi sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımlayan Göktaş, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Göktaş, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Narin evde bir şey mi gördü? Arka koltuktaki gizem ve yeşil tülbent muamması: İşte Narin'in neden öldürüldüğüyle ilgili 4 şüphe

Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in canice öldürülmesiyle yasa boğuldu. Vahşi cinayete dair yeni bilgiler gün ışığına çıktıkça kördüğüm de çözülmeye başlıyor. Sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" diyerek cinayeti itiraf etti. Narin'in amcası Salim Güran tutuklu, çok sayıda şüphelinin ise çapraz sorgusu sürüyor. Ekiplerin, Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde durduğu değerlendiriliyor. Öte yandan soruşturmada 'kara kutu' olarak değerlendirilen Narin'in annesinin çapraz sorgudaki yeşil tülbentle ilgili verdiği cevap soru işaretlerine neden oldu. Narin'in neden öldürüldüğüyle ilgili 4 kritik iddia ise soruşturmanın temelini oluşturuyor.

Türkiye Aile Destek Programı

Bakan Göktaş, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu yılın sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorusu üzerine de kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsatan Göktaş, "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 95,9 milyar lira destek sağladık." bilgisini paylaştı.

Program kapsamında hanelere destek ödemelerinin her ay düzenli yapıldığına işaret eden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon lira olmak üzere toplamda 3,8 milyar lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Narin için ağlıyor: Habertürk sunucusu Sena Alkan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, kılınan cenaze namazının ardından kendi mahallesindeki mezarlığa defnedildi. Tüm Türkiye'nin ağladığı Narin’e, Habertürk sunucusu Sena Alkan'da, Narin hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında duygularına hakim olamayan Sena Alkan, kendisi için çok zor bir yayın olduğunu ifade ederek, “Özür diliyorum ama bir ev eşyası gibi, utanmazca, acımasızca, vahşice bir dere kenarına konulan bedeni şimdi musalla taşında, mezarlığa taşınıyor. Anne, baba, ağabeyler, en yakınları bu cenazede yok ama o artık hepimizin evladı Narin.” dedi.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#kabine toplantısı
22 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İş bulması en kolay 3 meslek açıklandı! İŞKUR verileri paylaştı: İşte iş arayanlar için o meslekler...