Bakan Güler'den net çağrı: PKK derhal silahları teslim etmeli

Bakan Güler, "Silahlı Kuvvetlerimiz; sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu dönemde, Kara Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta sorumluluklarını yerine getirmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Kara Kuvvetlerimiz; köklü tarihi yetenekli personeli üstün teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Kara Kuvvetlerimizin bulunduğu mümtaz konumunu devam ettirebilmesi için; bir yandan sizler gibi vatan, millet ve bayrak aşığı yiğit evlatlarımızı ordumuzun saflarına katıyor; diğer yandan da çağımızın en büyük kuvvet çarpanlarından biri olan teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunarak imkan ve kabiliyetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Nitekim,

Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereçleri Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırırken ülkemiz bu ürünlerin ihracatında da büyük bir sıçrama yaşıyor