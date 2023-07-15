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Bakan Işıkhan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Hıyanet şebekesinin hezimet günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 15 Temmuz'un gecesinin kara, sabahının zafer olduğunu belirten Işıkhan paylaşımında, "15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

00:14 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un gecesinin kara, sabahının zafer olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun"

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye geçilmez."




#15 Temmuz
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Vedat Işıkhan
#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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