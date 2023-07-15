Bakan Işıkhan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Hıyanet şebekesinin hezimet günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un gecesinin kara, sabahının zafer olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun"

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye geçilmez."





Gecesi kara, sabahı zafer 15 Temmuz...



Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 14, 2023







