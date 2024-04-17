Bakan Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalarla bir yandan yeni konutların yapımı hızla sürerken, bir yandan da inşaatı tamamlanan konutların teslimi yapılıyor. Bakanlık, bu kapsamda bugüne kadar 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.