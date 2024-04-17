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Bakan Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı. Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

11:47 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının hedeflerle uyumlu şekilde arttığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:
  • "Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz."



#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#elektrikli araç
#şarj istasyonu
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