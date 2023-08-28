Bakan Kacır tarih verdi: KOSGEB desteklerinde limit artırılacak

"Deprem sonrasında KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Elazığ'da bu kapsamda 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL Destek Programı kapsamında yine 42 işletmemize Elazığ'da 53 milyon lira sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansman ile hasar derecesine bağlı olarak ve firma ölçeğine göre Elazığ'daki işletmelere 150 bin liradan 400 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayacağız"