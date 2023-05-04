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Bakan Karaismailoğlu: Değişen zihniyet ile vatandaşımız efendi biz hizmetkar olduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Bizim iktidara gelmemiz ile birlikte yatırım anlayışı değişti. Değişen bu zihniyet ile birlikte vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk'' ifadelerini kullandı.

12:24 . 4/05/2023 Perşembe
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yollarında da son 21 yıldır önemli projelere imza attıklarını kaydetti. 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. 2003-2022 yılları arasında 670 kilometre uzunluğunda 401 tünel yapıldığını, bugün itibarıyla de toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 tünelin hizmet verdiğini aktaran Karaismailoğlu, "2003 öncesi 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğu, 2003-2022 tarihleri arasında yapılan 670 kilometre ile birlikte yüzde 1340 artış gösterdi" dedi.

2002'den itibaren değişen zihniyet anlayışı ile yatırımların hız kazandığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "2002'de tünel uzunluğumuz sadece 50 kilometreydi. Dün 1 gün içerisinde yaklaşık 50 kilometre tünel hizmete açtık. 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli'ni hizmete açtık. Çift tüp olan Zigana Tüneli'nde toplam 29 kilometre tünel imal etmiş olduk. Maçka'dan başlayıp, Zigana Tüneli'ne kadar uzanan projede; 3,9 kilometre uzunluğunda 5 adet tek tüp, 2,7 kilometre uzunluğunda 2 adet çift tüp olmak üzere toplam 9,4 kilometrelik 7 adet Maçka Karahava Tünelleri'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

'Projelerimiz ile hayatımızı kolaylaştırdık'


Türkiye'nin her köşesinde projelerin hayata geçtiğini belirten Karaismailoğlu, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki çift tüplü Demirkapı Tüneli'nde de her iki yönde toplam 10 kilometre tünel açtıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlar ile hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızı hızlı, kolay, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Kara yollarına yaptığımız yatırımlarla birlikte 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış oluyoruz. Bizim iktidara gelmemiz ile birlikte yatırım anlayışı değişti. Değişen bu zihniyet ile birlikte vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk. Vatandaşımızın hayatını projelerimiz ile birlikte kolaylaştırdık" dedi.



Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'aynı anda 10 metro yapıyoruz' iddiası hakkında konuştu
Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'aynı anda 10 metro yapıyoruz' iddiası hakkında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tvnet canlı yayınında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. İBB'nin aynı anda 10 metro yaptığı iddiası üzerine konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Hastanenin yolunu yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Sizin göreviniz ne? Ne için o göreve geldiniz. İnşaatı devam eden metro hattının üzerine hafriyat döken bir belediyeden bahsediyoruz. Utanmadan bir de diyorlar ki 'Aynı anda 10 tane metro yapıyoruz.' Hangisini yapıyorsun ya? Esenyurt-Mahmutbey metrosu yüzde 5 ilerleme seviyesinde şu anda. Yüzde 5'ini 4 yılda yaptıysan, bir projeyi demek ki 80 yılda bitireceksin. O yüzde 5 de kendisi göreve gelmeden önce yapıldı." diye konuştu.

#Adil Karaismailoğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#ulaşım
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