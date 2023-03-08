Bakan Karaismailoğlu: Depremlerden bin 275 kilometrelik demir yolu hattı etkilendi

"Depremlerden 1275 kilometre demir yolu hattımız etkilenmişti. 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Toplam 93 kilometrelik demir yolu hattının yeniden açılması için faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Afet bölgesine gönderilen 394 Yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşıdık. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Şu an içerisinde bulunduğumuz Malatya Garı da dahil olmak üzere; istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhanelerde, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin vatandaşımızın konaklamasını sağladık. Halen barınma hizmeti veriyoruz. Malatya'da da 21 yolcu vagonu afetzedelerimizin konaklaması için tahsis edildi. Gaziantep’teki Gaziray şantiyesinde, Mersin- Adana- Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı şantiyesinde, Toprakkale şantiyesinde de vatandaşlarımız için konaklama imkanı sağlanıyoruz. Ayrıca sosyal tesislerimiz barınma için tahsis edildi. Malatya'dan hareket eden 108 tren ile binlerce vatandaşımızı taşıdık. Depremlerde Malatya'da Bakanlık personelimizden ve kıymetli ailelerinden kaybettiklerimiz oldu. Hepsine Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Malatya- Çetinkaya, Malatya- Yolçatı hat kesimlerinde gerekli kontroller yapılarak tren trafiğine açıldı. Malatya il sınırından geçen Malatya- Doğanşehir arası acil kullanımlar için açılmıştır. Bütün demiryolcu personelimiz gibi karayolcu arkadaşlarımızla beraber bütün arkadaşlarımız sahadadır. Hayatı normalleştirmek için canla başla çalışıyorlar."