Bakan Karaismailoğlu: Depremlerden bin 275 kilometrelik demir yolu hattı etkilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Binaların yüzde 99'unun taraması tamamlandı
Bölgemizi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız
Depremden etkilenen tren yolları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının depremin ilk gününden itibaren üstlendiği kritik çalışmaları yerine getirmekte olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:
- Demir yollarında olduğu gibi tüm alanlarda canla başla çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Devletimiz topyekun seferber olmuş durumdadır. Yasımız ve azmimiz birbirine karıştı. Göz yaşımız ve alın terimiz birlikte aktı. Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki; bu çalışmalarımız azimle sürecek, bölgemizi eskisinden de güçlü ve gelişmiş bir altyapıyla, ayağa kaldıracağız" dedi.
'Yüzyılın en büyük dayanışmasıyla aşacağız'
Bakan Karaismailoğlu, bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum kuruşları, muhtarlar, kanaat önderi ile omuz omuz olduklarını ifade ederek, "Hep birlikte dirençli ve dayanıklı şehirlerimizi yeniden inşa edecek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak. Yüz yılın en büyük felaketini, yüz yılın en büyük dayanışması ile aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; cenabı haktan bir daha böyle acıları bizlere yaşatmamasını diliyorum" diye konuştu.