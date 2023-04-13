Bakan Karaismailoğlu Togg T10X ile Trabzon sokaklarında

Yerli ve milli otomobil Togg'un T10X akıllı cihazı, sabah saatlerinde kente getirildi.

AK Parti Seçim İrtibat Bürosu ziyaretine Bakanlığa tahsis edilen Togg T10X ile gelen Bakan Karaismailoğlu, Togg'u bugün Trabzon'da test etme imkanı bulduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de dünyanın en akıllı cihazlarından birisini ürettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarih biraz geç de olsa 20 yılda çok hızlı bir şekilde yazılıyor. Aradaki 100 yıllık farkı Türkiye 20 yılda ortadan kaldırmış oldu. Tabii 1961 yılında demir yolu mühendislerinin Eskişehir'de üretmiş olduğu Devrim otomobilinden artık bugün devrin otomobiline geldik. Aradaki farkı biz de teknolojinin en yükseğiyle direkt piyasaya girerek ortadan kaldırmış olduk. Türkiye'nin akıllı cihazı, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. İnşallah üretim kapasitesi her geçen gün artarak artık Türkiye'nin akıllı yollarında Togg arabayla seyahat edeceğiz."

Türkiye'nin teknoloji hamlesinin son 20 yıldır artarak devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da devam edecek. Bugün kendi yerli milli arabamızdan bahsediyoruz. Türkiye araba teknolojileri bakımından bütün yedek parçalarını, araçların bütün ekipmanlarını üretip aslında bildiğimiz markalara ihraç eden konumda ama şimdi kendi markasıyla birlikte inşallah bütün dünya yollarında seyahat edecek. Bunun yanında özellikle demir yollarında da Türkiye kendi araçlarını, kendi araç ekipmanlarını üretir pozisyona geldi."

" Türkiye çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor"

Karaismailoğlu, bunların çok güzel gelişmeler olduğunu, artarak devam edeceğini belirterek, "Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yıldır Türkiye hiç tahmin edilemeyen bir şekilde önü açık, çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor, devam edecek." ifadesini kullandı.

Büyüdüğü, yetiştiği şehre milletvekili adayı olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, partisinin diğer milletvekili adaylarıyla Trabzon ve Türkiye için beraber çalışmak üzere yola çıktıklarını aktardı.

Trabzon'un Türkiye'nin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Biz de inşallah 14 Mayıs'ta çok başarılı bir sonuç alarak bu gelişen, büyüyen Türkiye'nin daha hızlı büyümesine bir etki sağlayacağız. O yüzden önümüzde 1 ayımız var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bütün Trabzonluların hepsinin gönlüne, oyuna talibiz." diye konuştu.





"Türkiye, 20 yıldır güçlü lideri sayesinde dünyada söz sahibi olmuş bir Türkiye'dir"

Karaismailoğlu, tek hedeflerinin lider ülke, güçlü, büyük Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde durmak yok, yola devam diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla doğru adamla koşarak devam edeceğiz inşallah." dedi.

Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık söz dinletilen bir Türkiye'den sözü dinlenilen ve hangi konuda bir sorun olursa 'Burada Türkiye'nin görüşü nedir?' diye araştırılan ve sorulan bir Türkiye var. Bu da güçlü liderler ve güçlü yönetimler sayesinde oluyor. Allah'a şükür Türkiye son 20 yıldır güçlü lideri sayesinde bütün dünyada söz sahibi olmuş bir Türkiye'dir. Trabzon da bunun en önemli yapı taşlarından bir tanesidir."

"Trabzon'un o gür sesini Türkiye'ye, dünyaya duyuracağız"

Karaismailoğlu, bütün Trabzon'u kucaklayacaklarını belirterek, "El birliğiyle 6-0 tek amacımızdır. O doğrultuda bir ay, gece gündüz, 24 saat bütün arkadaşlarımızla çalışacağız. İnşallah çok başarılı sonuç alarak Trabzon'un o gür sesini Türkiye'ye, dünyaya duyuracağız buradan." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Trabzon'a ayrı bir önem verdiğini kaydeden Karaismailoğlu, "O önemin doğrultusunda Trabzonlular da gereğini yapacaktır. Ondan hiçbir endişemiz yok. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla bütün arkadaşlarımızla bütün teşkilatlarımızla yapmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Trabzon ile ilgili projeleri de gelecek hafta lansmanla duyuracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, milletvekili adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Togg'un önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Seçim İrtibat Bürosu'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.







