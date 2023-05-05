Bakan Karaismailoğlu: Trabzon Türkiye'nin içine sızmaya çalışanlara izin vermeyecek

"Bugüne geldiğimizde 254 milyar dolar ihracattan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hedef verdi, '1 trilyon dolar ihracata çıkacağız' dedi. Şu anda Trabzon'un toplam ihracat rakamı 1,2 milyar dolar. Bunu artırmamız gerekiyor. Yaptığımız planlamalarla inşallah kısa vadede bunu 3,5 milyar dolara çıkartacağız. Orta vadede de bunu 5 milyar dolara çıkarmak için de planlamalarımızı yaptık. İnşallah bunun en önemli paydaşlarından biri de kuyumculuk sektörü olacak. Niye olmasın? Trabzon hasırını dünyada yapan başka bir yer var mı? İnşallah bunu beraber pazarlayacağız, tanıtacağız. Bu huzur ve güven, istikrar ortamının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayıs'tan sonra da devam etmesi için sizlerden güç istiyoruz. Sizin vereceğiniz güç bizim için çok kıymetli."