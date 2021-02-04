Bakan Kasapoğlu’ndan öğrencilere 5 bin kitap daha

Bakan Kasapoğlu, daha önce Turgut Uyar ve Refik Halid Karay gibi önemli isimlerin eserlerinden Şeker Portakalı ve Moby Dick gibi gençlerin gelişimine katkıda bulunacak eserleri öğrencilerle buluşturmuştu.

Yarıyıl tatillerini geçiren gençlere sosyal medya aracılığı ile mesaj gönderen Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter hesabından “Yarı yıl tatilinde kitapseverleri yeni eserlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seçtiğimiz yeni 10 kitaptan yine 5 bin arkadaşıma hediye edeceğim” paylaşımı yaptı.

Gençlerden yoğun ilgi

Karne hediyesi olarak gençlere 5 bin kitap hediye eden, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yayımladığı mesaja gençlerin yoğun ilgi göstermesinin ardından 5 bin kitap daha hediye edileceğini açıkladı. Pandemi nedeniyle alışılagelmişin dışında bir durumda eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere ilk günden itibaren desteğini gösteren Kasapoğlu, okulların tatile girdiği ve koronavirüs ile mücadele kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle evlerinde olacak gençlerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlarından hediye etmeye başladı.

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Şeker Portakalı, Moby Dick...

Geçen hafta yaptığı paylaşım ile 5 bin kitap hediye edeceğini duyuran Bakan Kasapoğlu, Turgut Uyar ve Refik Halid Karay gibi önemli isimlerin eserlerinden Şeker Portakalı ve Moby Dick gibi gençlerin gelişimine katkıda bulunacak eserleri öğrencilerle buluşturmuştu. Bu haftaki paylaşımıyla ise Bakan Kasapoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Ernest Hemingway, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Annemarie Schimmel gibi yazarların kitaplarını gençlerle buluşturacak.

Türkiye’nin çok daha parlak bir geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için okumanın önemine her fırsatta vurgu yapan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kitap hediyeleri ile gençlerin gelişimine sağladığı katkılara bir yenisini daha ekledi.

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