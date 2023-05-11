Bakan Kirişci'den Yedili Masa'ya tepki: Bunların derdi masa ve kasa

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Muhalefet belediye başkanları ve Millet İttifakı'nın çalışmalarını da değerlendiren Kirişci, şöyle konuştu:
Kirişci, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını hatırlatarak, "Bizim tek bir cumhurbaşkanı yardımcımız var, Fuat Oktay. Bu adama mecliste söylemediklerini bırakmadılar biliyor musunuz? Fakat bunların bilinen şu anda 7 tane cumhurbaşkanı yardımcıları var. Bunların mecliste o kadar cumhurbaşkanı yardımcılarının oturacağı masa sandalye de kalmadı. Onu da söyleyeyim. Koltuk yok şu anda. Ama bunların derdinin masa olduğu, derdinin kasa olduğunu ben sizlere bir kardeşiniz olarak söylemek zorundayım. Evet, siyaset önemli. Evet, siyasette yarış önemli ama yarışın da bir edebi, adabı, ahlakı var." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çanakkale mitinginde eline aldığı süpürge ile söylediği sözlere de tepki gösteren Kirişci, şöyle konuştu:
"Dün eline almış süpürgeyi, süpürgenin sapını gösteriyor. Temizlik yapıyor hanımefendi. Hanımefendi bize edep adap dersi veriyor. Hadi oradan eline bir süpürgeyi almış, temizleyecekmiş. Ama ben şunu söylüyorum. İnşallah bu yarışın sonunda bunlara, 'Yenilen pehlivan güreşe de doymaz' denir. Ama bunlar pehlivan da değil. Ama ben biliyorum, bu millet bunları sandığa gömecek. Her birini birer siyasi mevta haline getirecek. O gün 14 Mayıs akşamıdır."