Bakan Kirişci'den Yedili Masa'ya tepki: Bunların derdi masa ve kasa

"Ya 11 tane bunların elinde büyükşehir var. Bu 11 büyükşehrin tamamı da zengin büyükşehirler, gariban büyükşehir de değil. Peki bunlar, bu zamana kadar hangi hizmeti yaptılar da biz duyduk ve alkışlamadık? Bana bir söyleyin. Hangi hizmeti yaptılar? Ellerinden alan mı var? Yok. Bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi masa ve kasa. 2 tane dertleri var. Bunu ben söylemiyorum, bu masanın millet iradesini artık yansıtmadığını 13. toplantıda söyleyen sayın Meral Akşener'dir. Hiç kusura bakmasınlar."