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Bakan Kirişci'den Yedili Masa'ya tepki: Bunların derdi masa ve kasa

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, partisinin Onikişubat ilçe başkanlığı tarafından EXPO Alanı'nda düzenlenen muhtarlarla buluşma toplantısındaki konuşmasında, Yedili Masa'ya tepki gösterdi. Muhalefet, belediye başkanları ve Millet İttifakı'nın çalışmalarına değinen Kirişci, "Bunlar, bu zamana kadar hangi hizmeti yaptılar da biz duyduk ve alkışlamadık? Bana bir söyleyin. Hangi hizmeti yaptılar? Ellerinden alan mı var? Yok. Bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi masa ve kasa. 2 tane dertleri var. Bunu ben söylemiyorum, bu masanın millet iradesini artık yansıtmadığını 13. toplantıda söyleyen sayın Meral Akşener'dir. Hiç kusura bakmasınlar."" dedi.

13:51 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önceki dönemlerde muhtarların Cumhurbaşkanlığı Köşkü veya başbakanlığa davet edildiğini hatırlamadığını ancak bu dönemde muhtarlara kıymet verildiğini kaydetti.

Muhalefet belediye başkanları ve Millet İttifakı'nın çalışmalarını da değerlendiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Ya 11 tane bunların elinde büyükşehir var. Bu 11 büyükşehrin tamamı da zengin büyükşehirler, gariban büyükşehir de değil. Peki bunlar, bu zamana kadar hangi hizmeti yaptılar da biz duyduk ve alkışlamadık? Bana bir söyleyin. Hangi hizmeti yaptılar? Ellerinden alan mı var? Yok. Bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi masa ve kasa. 2 tane dertleri var. Bunu ben söylemiyorum, bu masanın millet iradesini artık yansıtmadığını 13. toplantıda söyleyen sayın Meral Akşener'dir. Hiç kusura bakmasınlar."

Kirişci, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını hatırlatarak, "Bizim tek bir cumhurbaşkanı yardımcımız var, Fuat Oktay. Bu adama mecliste söylemediklerini bırakmadılar biliyor musunuz? Fakat bunların bilinen şu anda 7 tane cumhurbaşkanı yardımcıları var. Bunların mecliste o kadar cumhurbaşkanı yardımcılarının oturacağı masa sandalye de kalmadı. Onu da söyleyeyim. Koltuk yok şu anda. Ama bunların derdinin masa olduğu, derdinin kasa olduğunu ben sizlere bir kardeşiniz olarak söylemek zorundayım. Evet, siyaset önemli. Evet, siyasette yarış önemli ama yarışın da bir edebi, adabı, ahlakı var." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çanakkale mitinginde eline aldığı süpürge ile söylediği sözlere de tepki gösteren Kirişci, şöyle konuştu:

"Dün eline almış süpürgeyi, süpürgenin sapını gösteriyor. Temizlik yapıyor hanımefendi. Hanımefendi bize edep adap dersi veriyor. Hadi oradan eline bir süpürgeyi almış, temizleyecekmiş. Ama ben şunu söylüyorum. İnşallah bu yarışın sonunda bunlara, 'Yenilen pehlivan güreşe de doymaz' denir. Ama bunlar pehlivan da değil. Ama ben biliyorum, bu millet bunları sandığa gömecek. Her birini birer siyasi mevta haline getirecek. O gün 14 Mayıs akşamıdır."



#Vahit Kirişci
#Kahramanmaraş
#Meral Akşener
#Muhtarlar
#onikişubat
#süpürge
#Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
1 saat önce
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