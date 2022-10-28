Ekonomi Vahit Kirişci Yaklaşık 927 milyon lira çiftçilerin hesaplarına yatacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vahit Kirişci: Yaklaşık 927 milyon lira çiftçilerin hesaplarına yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ödemeler vergi kimlik numarası ve kimlik numarasına göre sırayla yatırılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Vahit Kirişci: Yaklaşık 927 milyon lira bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak​
Bakan Vahit Kirişci

Sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Kirişci’nin açıkladığı ödemelerin detayları şöyle:

"592 milyon 827 bin 987 lira çiğ süt desteği, 249 milyon 809 bin 211 lira TMO alım prim desteği, 62 milyon 995 bin 175 lira bireysel sulama hibe destekleri, 20 milyon 242 bin 604 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 1 milyon 96 bin 111 lira Uzman Eller Proje desteği.”

Ayrıca çiğ süt desteği ödemeleri iki dilim halinde ödenecek. Ödemeler kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanların 28 Ekim saat 13.00’den sonra, kimlik numarasının son hanesi 6, 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6, 8 olanların ise 4 Kasım saat 18.00’den sonra hesaplarına aktarılacak.

Bakan Kirişci son rakamı paylaştı: 400 bine yaklaştı
GÜNDEM
Bakan Kirişci son rakamı paylaştı: 400 bine yaklaştı

Patates bereketi: Üretim bol depolar dolu
EKONOMİ
Patates bereketi: Üretim bol depolar dolu

Şileli çiftçilere tohum desteği
GÜNDEM
Şileli çiftçilere tohum desteği
Yapımı bir ay sürüyor

Yapımı bir ay sürüyor

ABD ve Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi.
Bugün son gün

Bugün son gün

'​İlk Evim' projesine başvuru yapacaklar dikkat.
TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiyenin otomobilinin renklerindeki sır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

Bu eve 4 bin lira kira istediler.

​'Nükleer silah kullanılırsa rejimi yok ederiz'

​Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.

​Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye analizi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.