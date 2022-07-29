Bakan Vahit Kirişci duyurdu: Tohum fiyatları belli oldu

​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM Geleneksel 70'inci Hasat Bayramı töreninde biçerdöverle hasat yaptı.

Çiftçilerin, gıda talebindeki artışlara sahip olduğu üretim kabiliyeti ve çalışkanlığıyla cevap vermeyi başardığının altını çizen Kirişci, AK Parti hükümetleri ve Bakanlık olarak uyguladıkları tarım politikalarıyla çiftçinin bu başarısına her daim kol kanat olduklarını söyledi.

Kirişci, hububat üretimimin 18 yılda yüzde 20, son 3 yıllık dönemde ise yüzde 8 artarak 37 milyon tona yükseldiğini belirterek, "Buğday üretimimiz 19-22,6 milyon ton aralığında seyretmekte. Yurt içi talebi karşılamada küresel krizlerden etkilenmeyecek bir noktada olduğumuzu birlikte görüyoruz. Dünyadaki buğday üretiminde ise 2021 itibarıyla 10'uncu sıradayız. Bitkisel üretimde daha iyi bir sürece doğru yol aldığımızı özellikle kaydetmek isterim. 2021 yılında, nadas alanlarında sağlanan 1,1 milyon dekarlık azalmayla, ekilen tarla mevcudumuzda 4 milyon dekar artış gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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Hububat üretimini arttırmak için özel uygulamalar da geliştirdiklerine dikkati çeken Kirişci, "2022 yılı bitkisel üretim destekleme bütçemizin yüzde 65'ini hububata ayırarak bu konuda yeni bir adım attık. Bunun sonuçlarını ekilişlerde olduğu gibi rekoltede de inşallah görebileceğiz." dedi.

AA

Kirişci, 2021'de çiftçilere 135 bin ton sertifikalı hububat tohumu temin eden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) işletmelerinin, 2022'de bu rakamı 200 bin tona çıkardığının altını çizerek, artan sertifikalı tohumluk kullanımıyla çiftçilerin kullandığı sertifikalı tohumlukların yüzde 96'nın yurt içinde üretildiğini vurguladı.

Sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranının 2002'de yüzde 31 iken 2021'de yüzde 94,3'e yükseldiğine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

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"Söz konusu başarı, çiftçisinden ihracatçısına, girişimcisinden kurum ve işletmelerimize kadar Türkiye'nin başarısıdır. Buradan sizlere TİGEM'in sertifikalı tohumluk satış fiyatların da duyurmak istiyorum. Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 lira, tritikale için kilogram başına 9,5 lira ve arpa için kilogram başına 9 lira olarak belirlenmiştir."

Bakan Kirişci, açılış konuşmalarından önce stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de hasadın bereketli olmasını temenni ederek, Ankara'nın üreten bir tarım kenti olduğunu anlattı.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç de TİGEM olarak ülkede ekilmemiş bir karış toprak kalmasın diye çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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