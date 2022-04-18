Tarım Bakanı Vahit Kirişci: Hububatta stok yeterli

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara karşın piyasada ve TMO stoklarında yeterli ürünün bulunduğunu belirtti. Kirişci, Ukrayna ve Rusya dışında büyük ölçekli buğday ihracatı yapan ülkelerin olduğunu kaydederken, “Ülkemiz sanayicileri ve kamu olası bütün alternatifleri yakından takip ediyor” diye konuştu. Kirişci, Ukrayna savaşının gıda tedariki ve taşımacılığa etkisine ilişkin soru önergelerine cevap verdi.

Vahit Kirişçi

20 MİLYON TONDAN FAZLA BUĞDAY ÜRETİMİ

Hububatta stok sorunu olduğu iddialarını yanıtlayan Kirişci, son 19 yılda buğday üretiminde yüzde 41, mısır üretiminde ise yüzde 123 artış yaşandığını aktardı. Buğday üretiminin 20 milyon tonun üzerinde olduğunu söyleyen Kirişci, 2021’de mısırda 6.75 milyon ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını ifade etti. Buğday başta olmak üzere hububat üretimini artırmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ve bu kapsamda çiftçiye desteklerin verildiğini aktaran Kirişci, “Hasat dönemine 2 aydan daha az bir süre kalmış olup, piyasa ve TMO stoklarında bu döneme kadar yetecek ürün bulunmaktadır” değerlendirmesini yaptı. Rusya’nın derin deniz limanlarından ticaretin devam ettiğini dile getiren Bakan Kirişci, dünya hububat stokları ve yüksek üretim beklentileri dikkate alındığında dünya hububat arzında önemli bir sorun öngörülmediğini vurguladı.

TMO UYGUN FİYATLI ÜRÜN VERİYOR

Rusya ve Ukrayna’nın hububat ithalatında Türkiye için önemli tedarikçiler olduğunu ancak farklı bölgelerde büyük ölçekli buğday ihracatı yapan farklı ülkelerin de mevcut olduğunu kaydeden Bakan, “Dolayısıyla ülkemiz sanayicileri ve kamu olası bütün alternatifleri yakından takip etmektedir. Nitekim sektör, farklı ülkelerden bağlantılar kurarak ürün teminini sağlamıştır. Ayrıca TMO stokların takviyesine ve piyasaya uygun fiyatlı ürün arzına devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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İHRACAT TAŞIMALARINDA ARTIŞ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ise ilgi soru önergesine verdiği yanıtta savaşın Türk nakliye şirketlerine etkisine ilişkin son durumu aktardı. Ukrayna’ya karayolu ile ihraç taşıma yapan 1089, Rusya’ya karayolu ile ihraç taşıma yapan 902 firma bulunduğu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Ukrayna’ya yaşanan mevcut durum nedeniyle karayolu taşımacılığı kısıtlı olarak yapılmakta iken, Rusya’ya yönelik ihraç taşımaları devam etmektedir” dedi.

GÜVENLİK ESAS

Savaş nedeniyle mahsur kalan taşıtların dönmesi için yapılan çalışmalara da değinen Karaismailoğlu, “Güzergahlar belirlenmiş taşıtlarımız güvenli bir şekilde dönmüştür” dedi. Karaismailoğlu, ihracattaki artışla birlikte karayolu taşımacılığının da büyüme sürecinde olduğunu kaydederken, 2021 yılında ihraç taşımalarının 1.2 milyondan 1.5 milyona ulaştığını söyledi.

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