Bakan Koca açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi’ni inceledi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/lIEjWyr1d9 REKLAM August 18, 2022

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Etlik Şehir Hastanesi vatandaşlara hizmet vermek için gün sayıyor.

Hastanenin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısı ise 938 olacak.

Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece Ankara'ya değil çevre illerden gelen vatandaşlara da hizmet verecek.

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