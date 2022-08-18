Gündem Bakan Koca açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesini inceledi
ANKARA

Bakan Koca açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi’ni inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak ve açılmak için gün sayan, Etlik Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi’ni inceledi
Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Etlik Şehir Hastanesi vatandaşlara hizmet vermek için gün sayıyor.

Hastanenin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısı ise 938 olacak.

Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece Ankara'ya değil çevre illerden gelen vatandaşlara da hizmet verecek.

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