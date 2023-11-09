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Bakan Koca duyurdu: Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapıyor. İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüğünü söyleyen Koca, "Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:24 - 9/11/2023 Thursday
Güncelleme: 11:24 - 9/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Türkiye, Gazzeli kanser hastası çocuklar için devrede.

Türkiye, Gazzeli kanser hastası çocuklar için devrede.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.


AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.


Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bunların 977’si hastane, 8.157’si Aile Sağlığı Merkezidir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171.932’ye yükselmiştir. Nitelikli yatak oranını yaklaşık 13 kat artırarak yüzde 6’dan yüzde 81’e çıkarmış durumdayız.


Başta Eris varyantı olmak üzere, yeni mutasyonların, virüsün ortaya çıktığı ilk döneme kıyasla hasta yapıcı özelliğinin artık çok az olduğunu biliyoruz. COVID-19 her geçen gün doğaya yeniliyor ve hayat devam ediyor.


Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan’da toplam 1.588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanelerimizle Mart 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık.


Sağlık çalışanlarımızın koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek için toplamına Beyaz Reform dediğimiz önemli değişimlere gittik. ’Beyaz Reform’la atılan adımlar sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açacak adımlardır.


Yapılan düzenlemeler sayesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü.


Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23’ten 17’ye düştü. Geçen ay yine bu sayı bir milyonda 12’ye indi.


İnşaatı devam eden 144, ihale aşamasında 73, proje ve arsa aşamasında 195 olmak üzere toplamda 412 adet hastane yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl için 55’i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız.


Çalışanlarımızın en uygun ortamlarda hizmet sunabilmeleri için alt yapı yatırımlarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz.


Uzaktan sağlık hizmetini yaygınlaştırıyoruz. 2023 yılının ilk 8 ayında 3.075 hastaya uzaktan sağlık kurulu raporu düzenlenmesini sağladık. Yeni kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3 ay gibi kısa bir sürede 69 ilimizde 464 sağlık tesisinde faaliyete başladı. Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde Türk Devletleriyle sağlık alanında da bir araya geliyoruz.


Kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız.



Bu belirtiler varsa dikkat! Sebebi ortaya çıktı mutlaka doktora gitmelisiniz
Bu belirtiler varsa dikkat! Sebebi ortaya çıktı mutlaka doktora gitmelisiniz

Dünyada en sık görülen eklem ağrısı sebeplerinden biri kıkırdak aşınması halk arasındaki tabiri ile kireçlenmedir.  Eklem ağrısı nüfusun yaşlanması, obezitedeki artış ve hareketin azalması gibi etkenlere bağlı olarak da giderek daha fazla hastada görülmektedir. Özellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında yarattığı hareket kısıtlılığı nedeniyle kişilerin yaşam kalitesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, kıkırdak aşınmasının erken aşamalardaki hastalarda kök hücre uygulaması ile etkili sonuçlar alınabildiğini söyledi. Peki diz kireçlenmesi, neden olur? Diz kireçlenmesinin belirtileri neler? Diz kireçlenmesinin tedavisi var mı? Kireçlenme vücudun nerelerinde olur? Ayrıntılar haberimizde...


#Sağlık Bakanlığı
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