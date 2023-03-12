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Bakan Koca duyurdu: Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımı tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımının tamamlandığını ve hizmete sunulduğunu açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında hastanenin aynı anda 700 kişiye hizmet verebileceğini söyledi.

15:55 . 12/03/2023 Pazar
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Sahra hastanesi aynı anda 700 kişiye hizmet verebilecek.

Sahra hastanesi aynı anda 700 kişiye hizmet verebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımının tamamlandığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: "Nurdağı Sahra Hastanesi, laboratuvardan ameliyathaneye birçok donanıma sahip. Başka şehirdeki bir hastaneye sevk söz konusu olduğunda, dış alanda, ambulans ve helikopter ambulans hazır bulunacak.

Yapımı tamamlandı. Hizmete hazır. Nurdağı Sahra Hastanemiz hayırlı olsun.

Aynı anda 700 hasta kapasiteli


Konteyner kentin yakınına kurulan 25 yataklı Sahra Hastanesi, aynı anda 700 kişiye hizmet verebilecek. Acil tıp, dâhiliye, çocuk ve kadın doğum gibi, birçok uzmanlık dalında 24 saat hizmet sunacak.


#gaziantep
#nurdağı
#deprem
1 saat önce
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Bakan Koca duyurdu: Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımı tamamlandı
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