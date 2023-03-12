Bakan Koca duyurdu: Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımı tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımının tamamlandığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: "Nurdağı Sahra Hastanesi, laboratuvardan ameliyathaneye birçok donanıma sahip. Başka şehirdeki bir hastaneye sevk söz konusu olduğunda, dış alanda, ambulans ve helikopter ambulans hazır bulunacak.