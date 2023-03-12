Bakan Koca duyurdu: Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımı tamamlandı

Sahra hastanesi aynı anda 700 kişiye hizmet verebilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurdağı Sahra Hastanesi'nin yapımının tamamlandığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: "Nurdağı Sahra Hastanesi, laboratuvardan ameliyathaneye birçok donanıma sahip. Başka şehirdeki bir hastaneye sevk söz konusu olduğunda, dış alanda, ambulans ve helikopter ambulans hazır bulunacak.
Aynı anda 700 hasta kapasiteli
Konteyner kentin yakınına kurulan 25 yataklı Sahra Hastanesi, aynı anda 700 kişiye hizmet verebilecek. Acil tıp, dâhiliye, çocuk ve kadın doğum gibi, birçok uzmanlık dalında 24 saat hizmet sunacak.