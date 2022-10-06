Bakan Koca paylaştı: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Koca, o anlara ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız, yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız, yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak. pic.twitter.com/OxL5z4RK4W REKLAM October 6, 2022

OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açıldı. Erdoğan, ''Bu hastane bu noktaya geldi ama natamam. Peki buranın eksiği ne? Şimdi burada çevre düzenlemesi konusunda eksiğimiz var. Nedir o? Yeşillik, yeşillik... Fidanlar, ağaçlar dikilmiş. Bir de bunu yeşilliklerle güçlendirirsek tadına doyum olmaz'' diyerek devam etti. Erdoğan sonrasında ise kurdele kesmek için yanında hazır bulunan yüklenici firmanın sahibinden, çevre düzenlemesine dair eksikliklerin hemen tamamlanması için söz aldı. BiP'te paylaş

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