Gündem Bakan Koca paylaştı Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı
ANKARA

Bakan Koca paylaştı: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı" diyerek, o anlara ait görüntüleri paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Koca paylaştı: Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı
Bakan Koca paylaştı: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferinin gerçekleştiğini duyurdu.
Bakan Koca, o anlara ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız, yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi'nin içini araçla gezdi
OYNAT 00:54
Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi'nin içini araçla gezdi
Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi dün açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sonrası hastane içini araçla gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açıldı. Erdoğan, ''Bu hastane bu noktaya geldi ama natamam. Peki buranın eksiği ne? Şimdi burada çevre düzenlemesi konusunda eksiğimiz var. Nedir o? Yeşillik, yeşillik... Fidanlar, ağaçlar dikilmiş. Bir de bunu yeşilliklerle güçlendirirsek tadına doyum olmaz'' diyerek devam etti. Erdoğan sonrasında ise kurdele kesmek için yanında hazır bulunan yüklenici firmanın sahibinden, çevre düzenlemesine dair eksikliklerin hemen tamamlanması için söz aldı.

Türkiye’nin en büyüklerinden: Etlik Şehir Hastanesi açıldı
FOTOĞRAF 14
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Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan “Etlik Şehir Hastanesi\" açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşuyor.
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Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor.
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Hastanede, Türkiye`nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara`nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak.
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Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor.

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Bir sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir Üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

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\"Her hastaya 1 oda\" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Ankara'nın ikinci şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını anımsatarak: \"Laf ola beri gele değil, Ankara'ya ikinci şehir hastanesi, aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük dev bir Hastane.
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Her yönüyle modern ve inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Saat 14.00'te açılışı yapacağız, hasta kabulleri de başladı\" ifadelerini kullanmıştı.
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ağlık Bakanı Fahrettin Koca, \"Resmi açılışı saat 14.00’da yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde İLK DOĞUM bu gece 23.46’da gerçekleşti.
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Enes Umut adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanıma ve aileye “Gözünüz aydın.” diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz\" mesajını paylaştı.
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Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek.

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Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.

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TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ

Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi.
Türkiye’nin en büyüklerinden: Etlik Şehir Hastanesi açıldı
Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastane hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak. Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.
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