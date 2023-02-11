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Bakan Koca'dan gönüllülere kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Deprem bölgesinde gönüllü olarak sağlık hizmetlerinde yer almak isteyen personellerimizin hasta sayısının azalmış olduğunu göz önünde bulunarak karmaşaya neden olmamak için başka bir organizasyona katılmamaları ricamdır." dedi.

20:47 . 11/02/2023 Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık hizmetleri eksiksiz olarak sürmektedir. Deprem bölgesinde gönüllü olarak sağlık hizmetlerinde yer almak isteyen personellerimizin hasta sayısının azalmış olduğunu göz önünde bulunarak karmaşaya neden olmamak için başka bir organizasyona katılmamaları ricamdır. Bölgeye tetanoz ve kuduz aşısı sevk edildi. Deprem bölgesinde sağlık sisteminin çalıştığını belirtmek isterim. Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabileceğine dair genelge hazırlandı. Başta doktorlarımız olmak üzere bölgeye gelmek isteyen meslektaşlarımız var. İlk günlerdeki yoğunluğu yönetebilmek için hastalarımızı bölge hastanelere naklettik.

Acil sağlık personeline ihtiyacımız bulunmamaktadır.



#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Deprem
#Hatay
2 saat önce
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Bakan Koca'dan gönüllülere kritik uyarı
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