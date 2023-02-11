Bakan Koca'dan gönüllülere kritik uyarı

Sağlık hizmetleri eksiksiz olarak sürmektedir. Deprem bölgesinde gönüllü olarak sağlık hizmetlerinde yer almak isteyen personellerimizin hasta sayısının azalmış olduğunu göz önünde bulunarak karmaşaya neden olmamak için başka bir organizasyona katılmamaları ricamdır. Bölgeye tetanoz ve kuduz aşısı sevk edildi. Deprem bölgesinde sağlık sisteminin çalıştığını belirtmek isterim. Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabileceğine dair genelge hazırlandı. Başta doktorlarımız olmak üzere bölgeye gelmek isteyen meslektaşlarımız var. İlk günlerdeki yoğunluğu yönetebilmek için hastalarımızı bölge hastanelere naklettik.