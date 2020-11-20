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Gündem Bakan Kocadan sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere seslendi Fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var
ANKARA

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere seslendi: Fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençleri sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Sevgili gençler. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." ifadelerini kullandı. Virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Koca, "Fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var" dedi.


Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz."

"Fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var"

Bakan Koca şöyle devam etti: "Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var."

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