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TÜRKİYE

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde şehirler arası seyahat kısıtlaması açıklandı

Şehirler arası seyahat yasağı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Vatandaşlar şehirler arası seyahat kısıtlamasına ilişkin son dakika açıklaması var mı oldukça merak ediyor. Peki şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirğs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler yapılıyor.
Koronavirğs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeniden başlayacağı bir süredir konuşulan sokağa çıkma yasağı uygulamasının yeniden devreye alınacağını aktardı. Açıklama ardından şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı araştırma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
OYNAT 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek' dedi.


ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri istisna kapsamında olacak.

Ayrıca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler şöyle:

  • "Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

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