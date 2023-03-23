Bakan Kurum: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte sahada çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Ankara’da AFAD koordinasyon merkezinde gelişmeleri takip ediyor. Bizler de kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bir an önce sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek amacıyla seferberlik anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu kapsamda ilk anda enkaz kaldırma süreci, geçici barınma alanlarının inşasını yürütürken, kalıcı konutlara ilişkin vatandaşlarımıza söz verdik. Ekiplerimiz çalışıyorlar. Bugün itibarıyla 11 ilde eş zamanlı olarak yürüttüğümüz konutlarımızın inşa sürecinde 46 bin 300 rakamına ulaştık. 46 bin 300 konutun sözleşmesini yaptık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle 11 ilimizdeki acılarımızı hafifletebilmek amacıyla konutlarımızın temellerini atacağız.

Toplamda 11 ilde 17 bin 902 konutumuzun temelini sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile atıyor olacağız. Aynı kararlılıkla aynı hızla bilim insanlarımızın, akademisyenlerimizin fikirleri doğrultusunda bu süreci yürütüyor olacağız.

Hassas gidiyoruz, özenli gidiyoruz, en doğru zeminde binalarımızı yapmaya çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemizdeki kuralarımızı çekiyor, süreci yürütüyoruz. Sadece konut olarak bakmıyoruz şehrin bütün dinamikleri ile görüşüyoruz. Vatandaşların sanayi ihtiyacı, çiftçilerin ihtiyacını tek tek inceleyerek şehrin bütün ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yürütüyoruz.

Evet, bu depremde 11 ilimizde de hiçbir konutumuz yıkılmadı. Vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bu bizim için gurur tablosu, gerçekten TOKİ ile yaptığımız ve şehirlerin büyümesi, gelişmesi, yaşam alanının daha iyileştirilmesi adına yürütülen politikanın ne kadar doğru olduğunu göstermiş oldu.

Yeni afet konutlarımız ki şu an itibarıyla 650 bin rakamı var. 650 bin konutu aynı anlayış ile yapacağız."







