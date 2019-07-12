Gündem Bakan Kurum açıkladı Uzungölde kaçak yapılar yıkılacak
TRABZON

Bakan Kurum açıkladı: Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'deki kaçak yapılara ilişkin "İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapı var. Bu yapılara ilişkin tebligatları yaptık. Süreç içerisinde imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Uzungöl’e geldi. Bakan Kurum, gölün çevresinde gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

İlginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürlerinin yer aldığı müzeyi gezen Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzungöl’ün 1983 yılında Milli Park ilan edildiğini söyledi.

Uzungöl'ün 2003 yılında yaklaşık 30 bin hektara varan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini belirten Kurum, buranın yılda yaklaşık 2-2,5 milyon turist ziyaretçisiye sahip bir turizm cenneti olduğunu dile getirdi.

Kurum, şöyle konuştu:

"Osmanlı'dan bugüne tarihimize, kültürümüze uygun olmayan kaçak yapıların da içinde olduğu bir yapılaşma sürecini hep birlikte izliyoruz. Biliyorsunuz Ayder'imize ilişkin bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Şimdi de Uzungöl'ümüzde gerekli incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, onlarla omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz. İmar barışına başvuran yapılar var. İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapı var. Bu yapılara ilişkin tebligatları yaptık. Süreç içerisinde imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz."

"Uzungöl'e iki otopark öngörüyoruz"

Kurum, Uzungöl'ün doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak şekilde çalışma başlatacaklarını söyledi.

Bu uygulamayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi ile yapacaklarını aktaran Kurum, "Bu uygulama kapsamında öncelikli olarak bu kaçak yapıların yıkımı gerçekleşecek. Akabinde Uzungöl’ün içinde ciddi anlamda trafik problemi var. Bu problemi halledecek bir, belki birden fazla otogarı da bölgeye kazandıracağız. Hem girişinde hem de çıkışında olmak üzere iki otopark öngörüyoruz." diye konuştu.

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"Kentsel dönüşüm projelerinden birini de Uzungöl'de yapacağız"

Uzungöl'ün önemli millet bahçelerinden biri olacağını aktaran Kurum, bu çerçevede gölün etrafındaki yürüme yollarını yenileyeceklerini söyledi.

"Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde kira yardımı verecek şekilde en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini de Uzungöl'de yapacağız." diyen Kurum, "Çok kısa zamanda özlenen, Osmanlı döneminde atalarımızın bize emanet olarak bıraktığı tarihi, kültürel alanı da koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, bir gazetecinin, yapılacak çalışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Doğal güzellikleri bozan yapıların yıkımına iki ay sonra başlayacağız. Tebligatlar Valiliğimiz kanalıyla vatandaşlarımıza gönderiliyor. Bilhassa gölün çevresindeki yürüme ve bisiklet yollarımız düzenlenecek. Yine burada Hazineye ait arazileri büyükşehir belediyemizle birlikte, üzerindeki yapılar temizlenerek buraya uygun yapılaşma şartları çerçevesinde düzenlemelerimizi yapacağız ve bu söylediğimiz imalatların büyük kısmını da 2020 yılı içerisinde tamamlayıp sezona hazır hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

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