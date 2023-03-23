Bakan Kurum: Afetin acılarını devlet, millet hep birlikte saracağız

"Sayın Cumhurbaşkanım, siz her afette milletimize sözler verdiniz; dediniz ki 'Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız.' Biz de gece demeden, gündüz demeden, hiçbir mevsim şartına aldırış etmeden tüm ekibimizle birlikte durmaksızın canla başla çalıştık ve güvenli konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Nasıl son 20 yılda liderliğinizde bir asırlık yatırım yaptıysak, 1 milyon 180 bin konutumuzu TOKİ'miz ile inşa edip 3,3 milyon konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız, çalışmalarımızı yapacağız ve yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliğiyle, tarihi dokusuyla, sanayisiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, vatandaşımızla birlikte, inşallah bilim insanlarımızın ışığında onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz, inşallah tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, okullarıyla, sosyal donatılarıyla, konutlarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte söz verdiğimiz gibi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Afetin acılarını devlet, millet hep birlikte saracağız."