Bakan Kurum: Afetin acılarını devlet, millet hep birlikte saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni", Kahramanmaraş Belediyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.
Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta asrın felaketinden 46 gün sonra yeni konutların temellerinin bugün atılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız" sözünü hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:
Ramazanın ilk gününü Kahramanmaraş'ta idrak ettiklerini belirten Kurum, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.