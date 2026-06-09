Bakan Kurum: Gelin beklemek yerine harekete geçelim niyeti uygulamaya dönüştürelim

“COP31 Eylem Gündemi altında 10 öncelikli tema belirledik. Bu temaları belirlerken yalnızca başlık seçmedik. Bugün dünyanın en acil ihtiyaç alanlarına, ülkelerin uygulamada karşılaştığı zorluklara ve COP31’in kalıcı miras bırakabileceği alanlara odaklandık”