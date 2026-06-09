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Bakan Kurum: Gelin beklemek yerine harekete geçelim niyeti uygulamaya dönüştürelim

Bakan Kurum: Gelin beklemek yerine harekete geçelim niyeti uygulamaya dönüştürelim

17:529/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nde açıklamalarda bulundu
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nde açıklamalarda bulundu

Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya’ya giden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli alanını ve 6 hedefini açıkladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli başlığını ve 6 temel hedefini açıkladı.

Bakan Kurum,
“COP31 Eylem Gündemi altında 10 öncelikli tema belirledik. Bu temaları belirlerken yalnızca başlık seçmedik. Bugün dünyanın en acil ihtiyaç alanlarına, ülkelerin uygulamada karşılaştığı zorluklara ve COP31’in kalıcı miras bırakabileceği alanlara odaklandık”
dedi.
COP31’in temel yaklaşımının uygulamayı daha da hızlandırmak olduğunu kaydeden Bakan Kurum,
“Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor. Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Gelin, taahhütleri sonuca ulaştıralım. Gelin, farklılıklarımızı ortak çözüm gücüne çevirelim. Antalya’da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim; geleceği birlikte şekillendirelim”
ifadelerini kullandı.



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