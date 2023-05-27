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Bakan Kurum güncel verileri paylaştı: 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçeleri Projesi kapsamında 81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor" dedi.

11:56 . 27/05/2023 Cumartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 484 millet bahçesiyle ülkemize 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını açıkladı.


Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından video görüntüleriyle yaptığı açıklamada, “81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor. Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.



"İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırıldı"

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, millet bahçeleriyle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırıldığına vurgu yapılarak yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanları ve biyolojik gölet ile İstanbullulara keyifli vakit geçirme imkânı sunulduğu açıklandı. Video paylaşımında İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 285 bin metre alan üzerine kurulan Pendik Millet Bahçesi’nden görüntülere yer verildi.




#Millet bahçesi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
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