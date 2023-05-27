Bakan Kurum güncel verileri paylaştı: 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından video görüntüleriyle yaptığı açıklamada, “81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor. Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.