Bakan Kurum'dan '42 milyonluk ödeme' iddialarına yalanlama: Gündemi değiştirme çabaları nafile

Murat Kurum, hakkındaki iddialara X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında ismi gündeme gelen Murat Gülibrahimoğlu’nun, yerel seçim sürecinde seçim kampanyasına maddi destek sağladığı yönündeki iddiaları yalanladı. İfadeleri en hafif tabirle ahlaksızlık olarak niteleyen Bakan Kurum, "Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir." dedi.
CHP yandaşı gazeteci İbrahim Kahveci, Karar'daki yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ‘örgüt yöneticisi’ olarak yer alan Murat Gülibrahimoğlu’nun AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un kampanyasını yapan şirkete 42 milyonluk ödeme yaptığını iddia etti.
“GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABALARI NAFİLEDİR”
Yolsuzluk davasına karışanların gündemi değiştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Bakan Kurum mesajında
"İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."
