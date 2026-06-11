Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş Meydanı paylaşımı: Depremin merkez üssü yeniden ayağa kalktı

”SAĞLAM YUVALARIN ARDINDAN ÇARŞI VE MEYDANLARIMIZI DA TAMAMLIYORUZ”

”SAĞLAM YUVALARIN ARDINDAN ÇARŞI VE MEYDANLARIMIZI DA TAMAMLIYORUZ”

Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.

34 bin 165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi, 424 araçlık kapalı otopark yapıldı. 2 bin 354 metrekare bitkisel, 9 bin 936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.