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Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş Meydanı paylaşımı: Depremin merkez üssü yeniden ayağa kalktı

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş Meydanı paylaşımı: Depremin merkez üssü yeniden ayağa kalktı

11:3511/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.
Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta depremlerden sonra yeniden inşa edilen meydandan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Yeniden ayakta... Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz. Burası Kahramanmaraş meydan” ifadelerine yer verdi.


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Gündem / Politika
11 Haziran, Perşembe


”SAĞLAM YUVALARIN ARDINDAN ÇARŞI VE MEYDANLARIMIZI DA TAMAMLIYORUZ”

Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.

34 bin 165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi, 424 araçlık kapalı otopark yapıldı. 2 bin 354 metrekare bitkisel, 9 bin 936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.


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Gündem / Politika
11 Haziran, Perşembe

#Murat Kurum
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