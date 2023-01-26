|
Gündem

Bakan Kurum'dan "Van Gölü" paylaşımı: 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van Gölü'nde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldığını bildirdi.

10:55 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Van Gölü'nde yapılan dip çamuru temizliğiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında çalışmaya ilişkin görsellere de yer veren Kurum, "Van Gölü'müz hep mavi kalacak. Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı." ifadelerini kullandı.


"Van merkezde 1. etap çalışmaları tamamlandı, 2 ve 3. etapta çalışmalar sürüyor”

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü dip çamuru temizleme çalışmalarının 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, Van merkezdeki 1'inci etap çalışmalarının tamamlandığı, 2 ve 3'üncü etap çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde Van ve Tatvan'da dip tarama temizliklerinin devam ettiği, yapılan çalışmalarla bugüne kadar çıkartılan dip çamuru miktarının 807 bin metreküp olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Van Gölü'nün temizliği için Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi ve Entegre Katı Atık Tesisi'nin devreye alındığı ve kaçak ahırların yıkılarak hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltıldığı ifade edildi. Van Gölü'ne ulaşan kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla da derelerin ıslah çalışmasının tamamlandığı ve temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca Van Gölü'nün koruma kullanma dengesinin sağlanması amacıyla, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildiği anımsatıldı.




#çevre
#dip çamuru temizliği
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Van Gölü
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Kurum'dan "Van Gölü" paylaşımı: 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı
Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği başladı mı?
Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur yeniden tutuklandı
UEFA'dan değişiklikler geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.