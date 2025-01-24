Bakan Memişoğlu: Hastanede 8 yaralımız kaldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak için İzmir'e geldi. Burada yaptığı açıklamada Bolu'da yaşanan üzücü olay için herkesin üzgün olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, Bolu'daki otel yangınında yaralanan vatandaşlarla iilgili

"Bolu'da rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlara sabırlar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."