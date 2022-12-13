Bakan Özer: Uzman öğretmen sınavını her yıl yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a, orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirten Bakan Özer, "857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem." dedi. Meslek liselerinde sektör temsilcilerinin sürece dahil edildiğini söyleyen Bakan Özer, Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti." dedi.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.

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ÖĞRENCİYE GIDA YARDIMI

3,5 milyar ders kitabı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Burslar, pansiyonlar ve yardımcı kaynaklar ile ilgili atılımlar. Bu sosyal politikaların hepsi bir araya geldiğinde eğitimdeki okullaşma oranı arttı. Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE ATILAN ADIMLAR

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. İstihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Ürettiği ürünü yurt dışına ihraç etmeye başladı. İkinci en kritik olan hamlemiz Mesleki Eğitim Merkezleri. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti.

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YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Şu andaki öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçelemesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır."

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI HER YIL MI OLACAK?

Her yıl inşallah bu sınavları yapmaya devam edeceğiz.

OKULLARDA SALGIN VAR MI?

Okulları kapatmayı gerektirecek durum söz konusu değil.

AKRAN ZORBALIĞINA NASIL ÖNLEM ALINACAK?

Akran zorbalığını disiplin suçu kapsamına aldık.

EKONOMİ Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir