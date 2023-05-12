Bakan Özer'den öğretmenlere müjde: 10 yıl görev süresi şartı 5 yıla düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzman öğretmenlik için 10 yıl görev şartının 5 yıla düşürüleceğini duyuran Özer şunları söyledi: "Okul öncesi Yemek kararını 6 şubat öncesi almıştık ve tüm Türkiye'de vermeye başlamıştık. Biz 3 bin tane anaokulu yapmak için yola çıktık. Okul öncesi eğitim zorunlu olmamasına rağmen zorunlu olan ilkokul ortaokul lise eğitiminin üzerine çıktı. Anaokullarında 50-100 lira para alınıyordu, bunu tamamen kaldırıyoruz, dedik. O açıklamayı yapmıştım bu gece de resmi gazetede yayımlandı. Hiçbir para alınmayacak velilerden. En büyük katkıyı sağlamış olacağız velilere. Okul öncesi eğitime katılan bireyle katılmayan birey arasında birey arasında farklar gözlenmiştir. Kadının istihdamı açısından fırsat sağlıyor. Kadının alacağı ücret anaokuluna ödeyeceği ücret yakınsa istihdamdan geri çekiliyor.

Tüm kademelerde yemek ücretsiz mi verilecek?

Çocuklar aç bir şekilde okula geliyor diyorlar, böyle bir şey yok. Okul öncesinin tamamına verelim dedik. Sosyal yardımlaşmada yardım alan ailenin çocuklarını ücretsiz yemekten yararlandırmak öncelik. Mümkün olduğu kadar kademeli şekilde sağlıklı beslenme bağlamında bir öğün sağlıklı beslenecekleri mekanizmayı inşa etmek.

CHP'nin köy okulları vaadi

Yeni bir şey yok, sadece var olanları yapacağı şeklinde söylem var. 2022'den itibaren zaten köy okulları açılmaya başlandı. Kovid'den sonra insanlar köylere doğru taşınmaya başladı. Köydeki okulları revize edelim, dedik. Hepsine halk eğitim merkezi kurduk. 2022 yılında 2500 köy okulunu açtık. Hayretler içerisinde izliyorum değerlendirmeleri. Zorunlu eğitime rağmen eğitimin dışında kalan çocuk genç sayısı 94 bin 984. Bu sayı nere 3 buçuk milyon nere. Yükseköğretimde 5 milyon açıköğretim öğrencisi var, bunlar eğitime ulaşamıyor mu diyeceksiniz?

Eğitim sistemini normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmeniz mümkün değil. Öğrenciyi o ortamdan uzaklaştırıp öğretmeni ile buluşturduk. Afet bölgesindeki illeri 3 kategoriye ayırarak kademeli bir şekilde eğitime geçirdik. Şu anda çadırda eğitime devam etmiyoruz. Sağlam raporu verilmiş okullarda eğitim devam ediyor. Bölgede 20 bine yakın okuldan 25 tanesinde hasar oluştu. Bakanlık buna hazırlıksız yakalanmadı.

Yeni atama olacak mı?

Son bir ay içinde ciddi öğretmen ataması yaptık. 3500 engelli öğretmen ataması yaptık. Atanamayan öğretmenlerin de atamasını yapacağız. Son 21 yılın en yüksek atamasını gerçekleştirdik. Mutlaka ihtiyaç oldukça atama yapılacaktır. 100 bin öğretmen neye göre 100 bin öğretmen. öğretmen duygularını istismar ederek 100 bin öğretmen atayacağız diyorlar. 20 yılda eğitimde devasa kitleselleşme evresi yaşadı.

Uzman ve baş öğretmenlik

Çalışmalar tamamlandı. Tartışmalı süreç yaşandı. 583 bin öğretmenimiz bu haktan yararlandı. Özlük haklarında iyileşme sağlandı. Her yıl bu sınav tekrarlanacak. 18 Mayıs itibariyle süreç başlıyor. 30 mayıs 9 haziran başvuru alınacak 17 tem 8 eylül arası eğitim verilecek. 19 Kasım’da da sınav yapılacak, 24 Kasım’da sonuç açıklanacak. Uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli olan 91 bin 601. Baş öğretmenliğe başvuru potansiyeli olan sayısı 6 bin 986. Uzman Öğretmenlik için 10 yıllık kıdem aranıyor, bunun biraz daha düşürülmesi talebi vardı. 5 yıla indirilmesi ile ilgili çalışmayı tamamladık. Kıdem yılı 20 yıl ve üzeri olan uzman olmuş öğretmenlerimizin baş öğretmen olmak için bekleme süresi olan 10 yılı kaldıracağız.















