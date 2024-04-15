Bakan Özhaseki: 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların ayrıntılı ele alındığı Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları toplantısına başkanlık etti.
Önceliklerinin deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak olduğunu belirten Özhaseki, depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlattı.
Afet konutu ve köy evlerinin yapımına da hızla devam ettiklerinin aktaran Özhaseki, şunları kaydetti: