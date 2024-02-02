Bakan Özhaseki duyurdu: Deprem konutları teslim ediliyor

"Şu ana kadar 15 bin vatandaşımız da ya çap alarak ya aplikasyon krokisiyle uğraşarak, zemin etütleri veya belediyedeki birtakım işleri tamamlamak için müracaat etti ve kendi evlerini yapma cihetinde gayret ediyor. Ayrıca biz Bakanlık olarak 4 büyükşehrimizde ve bazı ilçelerimizde şehirlerimizin merkezini biz yapalım, ona açılan ana caddeleri biz yapalım, o şehrin kendine has, özgün kimliği ortaya çıksın diye de bir gayretimiz oldu. Şu anda orada da inşaatlara başlamış bulunuyoruz. Haliyle altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi belediyelerimize, o bölgedeki 11 belediyemize hibe olarak veriyoruz. 56 milyar lira gibi de bir kaynak ayrıldı"