Bakan Özhaseki duyurdu: Deprem konutları teslim ediliyor

Bakanlıkça Kayseri'de bir otelde düzenlenen Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bazı siyasetçilerin birkaç gündür gazete ve televizyonlarda, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir evin teslim edilmediğine dair eleştiriler yönelttiğini belirterek, TBMM'de yaptıkları konuşmalarda bu konuda bilgi verdiklerini, saklanacak bir şey olmadığını ifade etti.
Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan ve ikiz deprem olarak tarif edilen iki depremde 11 ilin doğrudan etkilendiğini, 14 milyon kişinin zarar gördüğünü, 680 bin civarında ev, konut, 170 bin civarında da tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerlerin hasar gördüğünü aktardı.
'Devlet olarak ilk andan itibaren müthiş bir refleks gösterdik'
AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesindeki çalışmaların yürütüldüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:
Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne 255 bin vatandaşın müracaat ettiğini anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Özhaseki, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
Bakanlığın diğer çalışmalarına da değinen Özhaseki, çevreyi kirleten tesisleri izlediklerini, bu sayı 2002 yılı başında 8 iken şu anda 366 olduğunu dile getirdi.
Özhaseki, Türkiye'nin dünyadaki çeşitli çevre sözleşmelerine taraf olmasının yanında gönüllü şekilde Sıfır Atık Projesi gibi çevreye dair birçok faaliyeti yürüttüğünü ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.
Öte yandan kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, yaptığı çalışmayla çevre kirliliğine dikkati çekti, gösterisinin sonunda Bakan Özhaseki'nin portresini çizdi.
Çalıştay, 4 Şubat'ta bitecek.