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EĞİTİM

Bakan Selçuk duyurdu: Sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." açıklamasını yaptı. Selçuk, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik." ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

SINAVLAR ERTELENDİ

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

  • Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

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