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Bakan Soylu açıkladı: Van'da 2 terörist çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, biri mavi kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

10:33 . 16/04/2023 Pazar
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Bakan Soylu, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin operasyonundan güzel bir haberi paylaştı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Dağlarda bir tek terörist bırakmayacağız'

"29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız! Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,

1’i MAVİ KATEGORİDE 2 TERÖRİST, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler."




#Süleyman Soylu
#Van
#Erciş
36 dakika önce
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