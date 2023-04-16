Bakan Soylu açıkladı: Van'da 2 terörist çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin operasyonundan güzel bir haberi paylaştı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: