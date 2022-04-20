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Gündem Bakan Soylu ant içti Terör yuvaları Cumhuriyetin 100üncü yılına varamayacak
İZMİR

Bakan Soylu ant içti: Terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin konuştu. Bakan Soylu, "Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin o terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak, varamayacak, varamayacak...." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylu ant içti: Terör yuvaları Cumhuriyetin 100üncü yılına varamayacak
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler, TOKİ işçileri ve AFAD çalışanlarıyla, Bayraklı ilçesinde sokak iftarında buluştu.

Konuşmasında Pençe-Kilit operasyonuna değinen Bakan Soylu, "Bugün evlatlarımız Metina'da, Zap'ta, Avaşin-Basyan'da da ölüme koşuyorlar, şehadete yürüyorlar. Ne için biliyor musunuz? Sizin çocuklarınızın, bizim çocuklarımızın bu ülkede birilerinin tasallutu altında kalmaması için." dedi.

'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA VARAMAYACAKLAR'

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin o terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak, varamayacak, varamayacak...." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ant içti: Terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak
OYNAT 01:09
Bakan Soylu ant içti: Terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin konuştu. Bakan Soylu, 'Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin o terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak, varamayacak, varamayacak....' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ve Kurum TOKİ'nin örnek dairesini gezdi
OYNAT 00:43
Bakan Soylu ve Kurum TOKİ'nin örnek dairesini gezdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesinde inşa edilen TOKİ konutlarında incelemede bulundu. Bakanlar Soylu ve Kurum, Camikebir Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında örnek daireyi gezerek projeye ilişkin bilgi aldı.

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