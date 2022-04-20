Bakan Soylu ant içti: Terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler, TOKİ işçileri ve AFAD çalışanlarıyla, Bayraklı ilçesinde sokak iftarında buluştu.

Konuşmasında Pençe-Kilit operasyonuna değinen Bakan Soylu, "Bugün evlatlarımız Metina'da, Zap'ta, Avaşin-Basyan'da da ölüme koşuyorlar, şehadete yürüyorlar. Ne için biliyor musunuz? Sizin çocuklarınızın, bizim çocuklarımızın bu ülkede birilerinin tasallutu altında kalmaması için." dedi.

'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA VARAMAYACAKLAR'

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin o terör yuvaları Cumhuriyetin 100'üncü yılına varamayacak, varamayacak, varamayacak...." ifadelerini kullandı.