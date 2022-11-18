Bakan Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.
Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.
Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır.
Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.
Ayrıntılar geliyor...