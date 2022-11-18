Bakan Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir İçişleri Bakanı Soylu, ''Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor'' açıklamasında bulundu.

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