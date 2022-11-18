Gündem Bakan Soylu Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir
POLİTİKA

Bakan Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir

İçişleri Bakanı Soylu, ''Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır.

Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.

Ayrıntılar geliyor...

MİT: PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT: PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin etkisiz hale getirildi

İstikal'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış
GÜNDEM
İstikal'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Kıyafetlerini değiştirmesi için ses kaydı atmış
Artık fazla mesaiücreti ödenmeyecek

Artık fazla mesai
ücreti ödenmeyecek

​Yargıtay'dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar.
Çocuk sürücüdehşet saçtı

Çocuk sürücü
dehşet saçtı

​İzmir'deki feci kazada bir ölü iki yaralı var.
Büyük gün 22 Kasım

Büyük gün 22 Kasım

Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.

​Bakan Soylu: Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.
Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

​Bakan Yanık: 336 bin haneye toplam 271 milyon lira destek verildi.

​Yumurta ve sütü fahiş fiyata satanlara geçit yok.

​Bali notları.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuluyordu.

Amasra'daki madene inceleme.

​'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu.

​PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

​Kısasta hayat vardır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.