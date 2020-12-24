Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım Bestler-17 operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı" denildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı" denildi.
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