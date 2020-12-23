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POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda

CHP vekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının taraf olan devletleri bağladığını belirterek, tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği ve serbest bırakılması gerektiği kararının yerine getirilmek zorunda olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
CHP'li Sezgin Tanrıkulu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı değerlendirdi. AİHM'nin ağır tespitler yaptığını öner süren Tanrıkulu, "Mahkeme, bu tutuklanmanın siyasi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği tespitini yapmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtmiştir" dedi.

  • Tanrıkulu, AİHM'nin son aldığı kararla bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının öngörülebilir olmadığı, Meclis'te savunma hakkı verilmediği için de milletvekillerinin ifade özgürlüğünün engellendiği sonucuna vardığını iddia etti.

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"Bunun sonuçları ağırdır"

Sözleşmenin 18. maddesinin önemine değinen Tanrıkulu, "Bu madde sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bir sabıka kaydıdır. Türkiye'nin 30 yıllık AİHM tarihinde ilk defa Demirtaş ile ilgili davada bu karar çıktı. İlk defa bu maddeden ihlal kararı Demirtaş dosyasında verildi. Bunun sonuçları ağırdır" diye konuştu.

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  • Tanrıkulu, AİHM kararlarının taraf devletleri bağladığını, bunun tartışmasız olduğunu dile getirerek, yargının bu kararın gereğini yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere yönelik, 'AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda' sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, 'Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Öğretmen CHP'liyse makbul, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygı değer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Bu listeyi her meslek grubu, her fert için uzatmak mümkündür. Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

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