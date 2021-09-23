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HAKKÂRİ

Bakan Soylu duyurdu: Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu duyurdu: Yüksekovada 566 kilogram eroin ele geçirildi
Ele geçirilen eroin emniyette sergilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha.

Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi.

Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin 'Reis'i ara' ısrarı üzerine Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla gençlere seslendi.


​Bakan Soylu'nun duygusal anları: Eren’in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi
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​Bakan Soylu'nun duygusal anları: Eren’in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada terörün yanında terörizmle de mücadele verildiğini ifade etti. “Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi.' diyen ve konuşmasında duygusal anlar yaşayan Bakan Soylu, 'Ve biz yemin ettik. O adamları bulacağız ve 'Eren'i katlettikleri yerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik. Sonra devletimizin, milletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz dedik. Ama Allah şahidimiz Karadeniz'i bunlardan temizledik. Sözümüzü yerine getirdik.' ifadelerini kullandı.


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