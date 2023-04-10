Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor

"Kimse birtakım rüyalar görmesin. Kimse güneyimizde terör devleti kurmak için içerde birtakım işbirliği yapan terör örgütü PKK'yı, onun siyasi destekçilerini masum gösteremeye çalışan anlayışların üzerine yatacağımızı zannetmesin. Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir."