Bakan Soylu: Türkiye'nin dünyaya söyleyecek çok sözü var

"Kimseye haksızlık yapmadık, sömürmedik. Hiçbir mazlumun ahını almadık. Gittiğimiz hiçbir noktada, 'Sizin atalarınız bize böyle bir şey yaptı' diye sitem eden, ecdadımızı kötüleyen bir söz duymadık. Bir insanımız dünyanın dört bir yanına gittiğinde, Türk olduğunu söylediğinde, ecdadımızın bize bıraktığı onurlu mirasının karşılığını görmektedir. Hem de bugün o onurlu mirası devam ettiren bir anlayışın mensubu olmanın karşılığını görmektedir. Bu önemli bir durumdur. Üzerimizdeki sorumluluk ve yükümlülük ağırdır. Büyük dağın büyük karı olur. Henüz daha yeni başladığımızı ifade etmek isterim. Ecdadımızın bize bıraktığı emaneti sürdürmek zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Almanya'nın Mevlana'sı, Yunus Emre'si olsaydı İçişleri Bakanı böyle konuşabilirdi. Biz bir büyük milletin evlatlarıyız. Sorumluluğumuz büyüktür. Etrafımızdaki coğrafyayı ne kadar karıştırmak istediklerini biliyoruz. Onları bu ateş çemberinden çıkarmak da bizim sorumluluğumuzdur. Muhtarlarımız evlere filyasyonlara gittiler. Avrupa ve Amerika yaşlıları ölüme terk ederken, alışverişlerini hep beraber evlerine gidip yaparak, onlara 'Bu salgından etkilenip hastanelere düşmeyin' diye siz dediniz. Afetle karşı karşıya kaldığımızda ilk eli uzatan siz oldunuz. Almanya'da 1,5 yıl geçti hala selden etkilenen insanlara yardım gitmediğini takip ediyoruz. Bence onlardan daha zengin değiliz ama bütün dünya biliyor ki biz, onlardan daha insanız, daha çok insanı seviyoruz ve daha yardımseveriz. Siyasetin tanımlamadığı birçok görevi yapmayı kendi insanlık vazifemiz olarak görüyoruz."