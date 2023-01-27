Bakan Soylu: Türkiye'nin dünyaya söyleyecek çok sözü var

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde, 'Türkiye Yüzyılı'nda Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile muhtarlar yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştaydaki konuşmasında; muhtarların görevinin; devlet, millet, insanlık ve yetiştirildikleri coğrafyaya hizmetkarlık görevi olarak nitelendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Dünyadaki 600 yıllık Osmanlı egemenliğine değinen Bakan Soylu, sözlerine şu şekilde devam etti:
Türkiye'nin dünyaya söyleyecek çok sözü olduğunu belirten Bakan Soylu, şu sözler ekledi:
Eskiden, vatandaşın, 'Emekli maaşımı alabilecek miyim' endişesiyle beklediği anlar olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin ilk kez Avrupa'yı gıda krizinde, tahıl krizinde 'Tayyip Erdoğan, Türkiye ne olursun bize yardım et' diye yalvardıkları bir dönemde yakaladığını söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim büyüdüğümüz Türkiye böyle değildi" ifadesini kullanan Bakan Soylu şu sözleri ekledi:
Pandemi sürecine değinen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Uyuşturucu nedeniyle yakalananlarla ilgili konuşan Bakan Soylu, şu sözleri söyledi:
Bakan Soylu, 2017'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:
Hükümetin yönetim anlayışının milleti merkeze almak olduğunu ifade eden Bakan Soylu, son olarak şu sözleri ekledi: