Bakan Soylu: Türkiye'nin dünyaya söyleyecek çok sözü var

"İlk kez yaşlılarını ölüme terk ederken yakaladık. İlk kez, 'Kışın nasıl ısınacağız' derken yakaladık. İlk kez bize hava atarken 'Biz 100 yıllık planlarımızı yapıyoruz' derken, bugün bir kışın planını yapamayacak kadar zafiyet içerisinde, aslında attıklarının hava olduğunu gördük. İlk kez demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen İngiltere'nin, aslında demokrasinin beşiği olarak söylenmesinin büyük bir yalan olduğunu, 3 ayda 3 başbakanın demokrasiyle değiştirilmediğini, bu yalanların her birinin foyasının döküldüğü bir Avrupa'yı hep beraber gördük. Tayyip Erdoğan gibi sorunları çözme kabiliyeti olan bir liderle Türkiye, ilk kez dünyanın egemenlerini böyle yakaladı. Bir fırsat yakaladık. Bizden öncekilerden çok çalışmalıyız. Bizden sonrakinden de daha çok çalışmalı, daha fazla birlik olmalıyız. Birlik olanın Allah yanındadır. Birlikte rahmet vardır. Ondan sonra dünyadaki her şey bizim önümüzde açıktır. Birlik içinde, beraberlik içinde olmalıyız. Allah adildir, her şeyi görendir. Batıyı, Avrupa'yı ve dünyada kendini egemen hissedenleri ilk kez böyle yakaladık, altyapımız güçlü bir şekilde yakaladık. Bugün terör Gabar Dağı'ndan bir yandan temizlendi ama sadece temizlenmekle kalmadı. Bir yandan petrol çıkıyor. 100 milyon ton demir cevheri bulundu. 600 milyon dolarlık yatırım yapılıyor. Bir taraftan Orta Doğu'nun en büyük lojistik merkezi Diyarbakır'a kuruluyor. Diyarbakır'ın 3 sanayi sitesi var. Türkiye'deki bu gelişmeleri duyan Türkiye karşıtları, fitneciler, fesatçılar ne yapacaklarını şaşırıyorlar."